Екі сөзден бірігіп жасалған күрделі сөз: А)Сүнгуір В)Қасірет С)Екібастұз Е)Құдірет
Қазақ тiлi
Екі сөзден бірігіп жасалған күрделі сөз: А)Сүнгуір В)Қасірет С)Екібастұз Е)Құдірет
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Гость:
В) қасір және ет сөздерден біріккен қос сөз
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