Срочно !!!!!! теория идеи раскольникова и ее крах . Напишите пожалуйста это сочинени?? . Срочно . Буду очень благодарен !!!!!!!!!!

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Роман Достоевского «Преступление и наказание» можно отнести к числу величайших творений того времени.Главный герой в романе - Родион Раскольников. Родион – молодой человек, живущий на грани нищеты. Радион хочет изменить мир к лучшему, но доведенный до крайности. выдвигает страшную идею, по которой общество делиться на две категории: люди-правители, которым для достижения своей цели позволительно совершить преступление, и все остальные , человечество, слабое и покорное. Раскольникова волнует вопрос: «вошь ли я, как все, или человек?.. Тварь ли я дрожащая или право имею?..»Причислив себя к «право имеющим» Раскольников решил убить старуху процентщицу. Из рассказа, случайно услышанного Раскольников узнает, что старуха очень богата. Дряхлая ростовщица безжалостна и жадна. Совершив убийство Раскольников думал, что спасет сотни жизней :свою семью от нищеты, поможет семье Мармеладова. Родион решает переступить черту ,которая отделяет его от этих»великих людей». В душе героя происходит внутренняя борьба. Он уверен в правильности своей теории, но ему тяжело переступить через свою совесть. И все-таки переступив через свою совесть он убивает не только процентщицу, но и ее сестру Лизавету. Раскольников убивает Лизавету случайно, как нежеланного свидетеля. Лизавета была безобидной, кроткой женщиной, нуждавшейся в помощи и защите. Совесть мучает Раскольникова, он боится разоблачения, теряет над собой контроль, его подозрительность не дает ему спокойно жить дальше. Деньгами, спрятанными в укромном месте он так и не воспользовался, не смог ни кому помочь. Он разочаровывается в себе, но не отрицает свою идею. Он больше не может терпеть и хранить все в тайне, он признается Соне Мармеладовой в преступлении. Достоевский поднимает проблему вседозволенности , возвышение одного человека над другим. Он показывает, как эта, казалось бы, довольно логичная и хорошо выстроенная теория , разбивается на практике, принося мучения, страдания, и в конце концов , раскаяние героя романа.