Помогите позя б) и в)
Математика
Помогите позя б) и в)
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Гость:
Удачки и много-много бобра по жизни:3 Тебе и твоим близким )
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