Пожалуйста, помогите! Мне к завтрашнему утру нужно сочинение " письмо лётчику от ??мени маленького принца о жизни после возвращения на b612" В голову мысли вообще не приходят! меня за неделю ну просто завалили проблемами! + д...
Литература
Пожалуйста, помогите! Мне к завтрашнему утру нужно сочинение " письмо лётчику от ??мени маленького принца о жизни после возвращения на b612" В голову мысли вообще не приходят! меня за неделю ну просто завалили проблемами! + домашка и подготовка к 8 марта! Пожалуйста, посогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте дорогой лётчик,я мечтаю с вами встретится!Я маленький принц.Везде путешествую и летаю как вы. на 8 марта. Поздравляю всех женщин с 8 марта!Без вас ни как нельзя!Этот праздник только длявас,он и вы дорогие женщины просто замечательные!Всех вас дорогих нам,с 8 марта!
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