Пожалуйста, помогите! Мне к завтрашнему утру нужно сочинение " письмо лётчику от ??мени маленького принца о жизни после возвращения на b612" В голову мысли вообще не приходят! меня за неделю ну просто завалили проблемами! + д...

Литература

Пожалуйста, помогите! Мне к завтрашнему утру нужно сочинение " письмо лётчику от ??мени маленького принца о жизни после возвращения на b612" В голову мысли вообще не приходят! меня за неделю ну просто завалили проблемами! + домашка и подготовка к 8 марта! Пожалуйста, посогите!

Автор: Гость