10 пословиц 2 лица в единственном чесле

Русский язык
10 пословиц 2 лица в единственном чесле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты ему вдоль, а он поперёк. Скажи кто твой друг и я скажу кто ты. Как ты к людям-так и к тебе люди. Ты ему слово, а он тебе десять. Я тебе рад, да боюсь, что ты вороват.  Твои слова да богу в уши.  Твоими устами да мед пить.  Ты ему с добром, а он тебе колом. Ты, да ты, да опять ты, так один и будешь. Умный бы ты был человек - кабы не дурак.
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