10 пословиц 2 лица в единственном чесле

Гость: Гость:

Ты ему вдоль, а он поперёк. Скажи кто твой друг и я скажу кто ты. Как ты к людям-так и к тебе люди. Ты ему слово, а он тебе десять. Я тебе рад, да боюсь, что ты вороват. Твои слова да богу в уши. Твоими устами да мед пить. Ты ему с добром, а он тебе колом. Ты, да ты, да опять ты, так один и будешь. Умный бы ты был человек - кабы не дурак.