Сочинения помогите учёба и увлечение

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Учеба - это интересно. Ведь это ключ, который открывает дверь к обширному и неиссякаемому миру знаний. Не зря ведь придумали пословицу: "Ученье - свет, а неученье - тьма". Она как бы подчеркивает, что необразованный человек ничего не добьется в жизни, не узнает нового и интересного. Учеба является интересной, потому что помогает человеку узнать что-то новое, раскрыть себя и свои таланты.. . Каждый должен учиться, не потому что это его обязанность, а потому что этим он поможет себе в дальнейшем. Чем больше человек познает, тем интереснее с ним общаться другим людям, а его эрудиция открывает ему двери в любые области карьеры.