В приключенческом кино самолет садится на крышу поезда. При каком условии это воз??ожно? V1 - скорость самолета, V2 - поезда А: V1gt;V2 Б: V1=V2 В: V1 Г: От скорости не зависит

Физика

В приключенческом кино самолет садится на крышу поезда. При каком условии это воз??ожно? V1 - скорость самолета, V2 - поезда А: V1gt;V2 Б: V1=V2 В: V1 Г: От скорости не зависит

Автор: Гость