В приключенческом кино самолет садится на крышу поезда. При каком условии это воз??ожно? V1 - скорость самолета, V2 - поезда А: V1gt;V2 Б: V1=V2 В: V1 Г: От скорости не зависит

Физика
В приключенческом кино самолет садится на крышу поезда. При каком условии это воз??ожно? V1 - скорость самолета, V2 - поезда А: V1gt;V2 Б: V1=V2 В: V1 Г: От скорости не зависит
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В момент касания самолёт о поезд должно быть v1=v2 (по задумке режиссёра). Голосую за вариант Б.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какая выталкивающая сила действует на тело объемом 0.5 м^3 которое полностью погружено в воду
Ответить
Русский язык
Помогите составить предложения с глаголами Радуешься чистишься стучишься и уди??ляешься
Ответить
Русский язык
" ромхетабкин " в нём спряталась профессия
Ответить
Математика
560секунд выразить в часах
Ответить
Математика
Будьте добры первый номер.
Ответить