В приключенческом кино самолет садится на крышу поезда. При каком условии это воз??ожно? V1 - скорость самолета, V2 - поезда А: V1gt;V2 Б: V1=V2 В: V1 Г: От скорости не зависит
Физика
В приключенческом кино самолет садится на крышу поезда. При каком условии это воз??ожно? V1 - скорость самолета, V2 - поезда А: V1gt;V2 Б: V1=V2 В: V1 Г: От скорости не зависит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В момент касания самолёт о поезд должно быть v1=v2 (по задумке режиссёра). Голосую за вариант Б.
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