Составить формулу гомолога и изомера для вещества CH3-CH2-CH2-CH2-OH. Назвать все веществ??.
Химия
Составить формулу гомолога и изомера для вещества CH3-CH2-CH2-CH2-OH. Назвать все веществ??.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гомолог: СН3-СН2-СН2-СН2-СН2-ОН (пентанол-1) Изомер: СН3-СН(СН3)-СН2-ОН (2-метилпропанол-1)
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