10 предложений с прямой речью с местоимением себя

Гость: Гость:

Прямая речь – слова автора: «Надень шапку!» - крикнула мне мама вдогонку. Она робко спросила: «Ты придешь завтра?». Отец спросил: «Во сколько ты вернешься домой?» - и строго посмотрел на меня. «Ты что же говоришь такое? – воскликнул он с изумлением. Она сказала: «Я пошла домой». Она сказала, что пошла домой. Я не знаю правильно или нет...