10 предложений с прямой речью с местоимением себя
Русский язык
10 предложений с прямой речью с местоимением себя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямая речь – слова автора: «Надень шапку!» - крикнула мне мама вдогонку. Она робко спросила: «Ты придешь завтра?». Отец спросил: «Во сколько ты вернешься домой?» - и строго посмотрел на меня. «Ты что же говоришь такое? – воскликнул он с изумлением. Она сказала: «Я пошла домой». Она сказала, что пошла домой. Я не знаю правильно или нет...
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