ПОМОГИТЕ! Какое слово имеет форму ТОЛЬКО множественного числа? А) Очистки Б) Валенки В) Чулки 20 баллов)
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ПОМОГИТЕ! Какое слово имеет форму ТОЛЬКО множественного числа? А) Очистки Б) Валенки В) Чулки 20 баллов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Множественную форму среди данных имеет только слово очистки.
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