ПОМОГИТЕ! Какое слово имеет форму ТОЛЬКО множественного числа? А) Очистки Б) Валенки В) Чулки 20 баллов)

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ПОМОГИТЕ! Какое слово имеет форму ТОЛЬКО множественного числа? А) Очистки Б) Валенки В) Чулки 20 баллов)

Автор: Гость