В армии преобразования петра 1 и их историческое значени СРОЧНО! ! ! ! ! Хотя бы 4 пунктов
История
В армии преобразования петра 1 и их историческое значени СРОЧНО! ! ! ! ! Хотя бы 4 пунктов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Построил флот, при помощи чего заполучил выход в Балтийские море. 2) Сделал регулярную армию, теперь в армии служат все.
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