Вот кароче я посчитал что у меня выходит за четверть по Математике... И как то я понял,но хочу убедиться,какая это оценка? 47,1538462

Математика

Вот кароче я посчитал что у меня выходит за четверть по Математике... И как то я понял,но хочу убедиться,какая это оценка? 47,1538462

Автор: Гость