Вот кароче я посчитал что у меня выходит за четверть по Математике... И как то я понял,но хочу убедиться,какая это оценка? 47,1538462
Математика
Вот кароче я посчитал что у меня выходит за четверть по Математике... И как то я понял,но хочу убедиться,какая это оценка? 47,1538462
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие у тебя уже оценки наверное 5будет
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