Как написать реферат на тему ; моё любимое животное

Окружающий мир
Как написать реферат на тему ; моё любимое животное
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Гость:
С планом в плане должно быть введения основная часть заключение и список летиратуры и зовисет все от темы
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