Разложите многочлен на множители, используя метод выделения полного кводрата двучлена: a)4-12ab+5 б)9-24cd+7 в)25-20ab-12 г)9-30mk+16

Алгебра
Разложите многочлен на множители, используя метод выделения полного кводрата двучлена: a)4-12ab+5 б)9-24cd+7 в)25-20ab-12 г)9-30mk+16
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4a^2-12ab+5b^2 = (2a-3b)^2-4b^2=(2a-3b-2b)(2a-3b+2b)= =(2a-5b)(2a-b); 2)9c^2-24cd+7d^2=(3x-4d)^2-9d^2=(3c-4d-3d)(3c-4d+3d)= =(3c-7d)(3c-d); 3)25a^2-20ab-12b^2=(5a-2b)^2-16b^2=(5a-2b-4b)(5a-2b+4b)= =(5a-6b)(5a+2b); 4)9m^2-30mk+16k^2=(3m-5k)^2-9k^2=(3m-5k-3k)(3m-5k+3k)= =(3m-8k)(3m-2k).
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