10 примеров инверсий в стихотворениях

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10 примеров инверсий в стихотворениях
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Гость:
1.Например, "Сметливость его и тонкость чутья меня поразили" А. Пушкин - Меня поразили его сметливость и тонкость чутья. 2. Белеет парус одинокий В тумане моря голубом 3.Швейцара мимо он стрелой Взлетел по мраморным ступеням. (А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» ) 4.Трудами ночи изнурен Я лег в тени.. . (М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» ) 5.Из гроба тогда император, Очнувшись, является вдруг.. . (М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль») 6) Роняет лес  багряный свой убор,  Сребрит мороз  увянувшее поле,  Проглянет день,  как будто поневоле,  И скроется за край окружных гор. (А.С.Пушкин. «19 октября») 7) В дверях эдема ангел нежный  Главой поникшею сиял,  А демон мрачный  и мятежный  Над адской бездною летал. (А.С.Пушкин. «Ангел») 8) «Твоих оград узор чугунный» (Пушкин) 9) Звонков раздавались нестройные звуки… Вот к пальмам подходит, шумя, караван:В тени их веселой раскинулся стан… И следом печальным на почве бесплодной Виднелся лишь пепел  седой и холодный ( М. Ю. Лермонтова “Три пальмы”.) Я

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