Составить 5 предложений Использовать односоставные и двусоставные предложения 5-??ласс

Русский язык
Составить 5 предложений Использовать односоставные и двусоставные предложения 5-??ласс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Односоставные: 1)В лесу играют. 2) Улетели на юг. 3) Придут завтра вечером. Двусоставные: 4) Наверное, я не смогу пойти на концерт. 5) Бабушка уехала поздно вечером.
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