Расставить знаки препинания, птица сидящая на одном месте рано или поздно станет ??ертвой стрелка
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Расставить знаки препинания, птица сидящая на одном месте рано или поздно станет ??ертвой стрелка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птица, сидящая на одном месте, рано или поздно станет жертвой стрелка.
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