Помогите решить первую задачу!!
Геометрия
Помогите решить первую задачу!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-40-75=65 Мы видим на рисунке что прямая АД развернутый угол, ВЕ-(січна) Тогда угол ВЕД=ВСД=115, а СВЕ и СДЕ =65 ВСЁ!!!!
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