Расставьте скобки ,а потом поставьте действие 180/300-30*9+199=205
Математика
Расставьте скобки ,а потом поставьте действие 180/300-30*9+199=205
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180/(300-30*9)+199=205 1) 30*9 2)300- 1действие 3) 180/ на2действие 4) 3действие + 199
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