Сделайте морфологический разбор прилагательного. Золотой, В лесу, Зашумел. 50 ба??лов и 50 за лучшее!
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Сделайте морфологический разбор прилагательного. Золотой, В лесу, Зашумел. 50 ба??лов и 50 за лучшее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) золотой - какой? - прилагательное 2) Н. Ф. - золотой, относительное, муж. род, ед. ч., падеж? ( нужно знать существительное, от которого зависит) 3) какой? - золотой- определение.
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