Проблематика рассказа "Недоросль"
Литература
Проблематика рассказа "Недоросль"
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Гость:
Проблема воспитания Проблема взаимоотношения людей, в данном случае помещиков и крестьян
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