Если произведение чисел 160 и 2 увеличение на 180 то получится

Математика
Если произведение чисел 160 и 2 увеличение на 180 то получится
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500       ююююююююааааааааааааааъ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Проблематика рассказа "Недоросль"
Ответить
Русский язык
А напишите примеры сравнения,алегориии и олицетворения и расскакза Паустовского "потемнело.низко с тревожными криками пронеслись
Ответить
Математика
Расставьте скобки ,а потом поставьте действие 180/300-30*9+199=205
Ответить
Русский язык
Сделайте морфологический разбор прилагательного. Золотой, В лесу, Зашумел. 50 ба??лов и 50 за лучшее!
Ответить
Математика
Сравни 14см=11см+3см
Ответить