Найдите причастный оборот в предложении "Все завидовали согласию,царствующему между Троекуровым и бедным его соседом"
Русский язык
Найдите причастный оборот в предложении "Все завидовали согласию,царствующему между Троекуровым и бедным его соседом"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь будет причастный оборот - царствующее между ...( ну и дальше концовка предложения)
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