10 примеров на слож.и вычитание отрицательных и положительных числ
Математика
10 примеров на слож.и вычитание отрицательных и положительных числ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лови! -2+15=13 4-10= -6 -11+2=-9 -15+16=1 4-20=-16 5-16=-11 -7+3=-4 8-20=-12 -10+8=-2 -12+4=-8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
На будівницство завезли K мішків цементу. після того як витратили 300 кг цементу, за??ишилося C мішків.про що дізнаємося,коли знайдемо значення под...
Биология
Русский язык