Определите основные направления усложнения кровеносной системы позвоночных жив??тных (коротко)

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Кровеносная система обеспечивает большую интенсивность тока крови, высокий уровень обмена веществ и поддержание устойчивой температуры тела. Сердце четырехкамерное; имеется только одна — левая — дуга аорты, отходящая от левого желудочка. Пройдя через систему артерий по большому кругу кровообращения, кровь возвращается к сердцу по двум крупным передним полым венам и по одиночной задней полой вене, впадающей в правое предсердие. Из правого желудочка венозная кровь направляется по легочной артерии в легкие. После окисления в легких артериальная кровь возвращается по двум легочным венам, впадающим в левое предсердие. Кровеносная система млекопитающих имеет сложное строение. Сердце четырехкамерное. От левого желудочка влево отходит дуга аорты, которая дает начало системе артерий большого круга кровообращения. Возвращается кровь по венам и венозным стволам в правое предсердие. Венозная кровь из правого желудочка направляется в легкие по легочной артерии, которая разделяется на две ветви. После окисления в легких артериальная кровь возвращается в сердце по двум легочным венам, впадающим общим отверстием в левое предсердие. Правое предсердие отделяется от желудочка трехлопастным клапаном, а левое от соответствующего желудочка - двойным. Свободные края этих клапанов прикреплены сухожильными нитями к мускульным выступам внутренних стенок желудочков. У копытных в сердечной перегородке нередко развиваются небольшие окостенения. Красные кровяные тельца крови лишены ядер. Имеется сложная лимфатическая система.