Ребят, помогите пожалуйста, 1 вариант, 1-4 номер, пожалуйста помогите срочно надо, дам 30 баллов СРОЧНО

Гость: Гость:

1) а) 20,75 б) 25,81 в) 36,675 г) 304,01 2) а) 21,8 б)104,06 в) 5,72 г) 39,994 3) 2,7 5,82 8,94 12,06 15,18 4) 4-1,2=2,8-ширина P= 2*(2,8+4) P=6,8*2 P=13,6 * это умножить