Ребят, помогите пожалуйста, 1 вариант, 1-4 номер, пожалуйста помогите срочно надо, дам 30 баллов СРОЧНО

Математика
Ребят, помогите пожалуйста, 1 вариант, 1-4 номер, пожалуйста помогите срочно надо, дам 30 баллов СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)   а) 20,75 б) 25,81 в) 36,675  г) 304,01 2)   а) 21,8   б)104,06  в) 5,72 г) 39,994  3) 2,7      5,82      8,94     12,06     15,18 4)  4-1,2=2,8-ширина P= 2*(2,8+4)  P=6,8*2   P=13,6 * это умножить
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