Темная туча затянула небо(сделать морфологический разбор слова)
Русский язык
Темная туча затянула небо(сделать морфологический разбор слова)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Темная-определение туча-подлежащее затянула-сказуемое небо-дополнение
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