Темная туча затянула небо(сделать морфологический разбор слова)

Русский язык
Темная туча затянула небо(сделать морфологический разбор слова)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Темная-определение туча-подлежащее затянула-сказуемое небо-дополнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1640:18= ; 1284:41= ;9990:19= ; помогите решить в столбик деление
Ответить
Литература
Найдите в тексте рассказа слова и словосочетания передающие звуки и краски окруж??ющего мира какое настроение они создают
Ответить
Английский язык
Write the verbs in the Simple Past form: be, give, live, go, have, stay, ride, write, sleep, read, begin, bring.
Ответить
Математика
Решить неравенство 8м+2м 20дм-20см
Ответить
Русский язык
Стол,яма,мель,змей. 1. Выписать слова,в которых четыре буквы. 2. Выписать слова,в кот??рых 4 звука. 3. Подчеркнуть буквы,которые указывают количест...
Ответить