Стол,яма,мель,змей. 1. Выписать слова,в которых четыре буквы. 2. Выписать слова,в кот??рых 4 звука. 3. Подчеркнуть буквы,которые указывают количество слогов в слове.
Русский язык
Стол,яма,мель,змей. 1. Выписать слова,в которых четыре буквы. 2. Выписать слова,в кот??рых 4 звука. 3. Подчеркнуть буквы,которые указывают количество слогов в слове.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Стол,змей,мель 2.Стол,яма 3.в первом один,во втором два,в третьем два,в четвёртом два Надеюсь что помогла ^^
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