Стол,яма,мель,змей. 1. Выписать слова,в которых четыре буквы. 2. Выписать слова,в кот??рых 4 звука. 3. Подчеркнуть буквы,которые указывают количество слогов в слове.

Русский язык

Стол,яма,мель,змей. 1. Выписать слова,в которых четыре буквы. 2. Выписать слова,в кот??рых 4 звука. 3. Подчеркнуть буквы,которые указывают количество слогов в слове.

Автор: Гость