Деление с остатком 5:2, 7:3, 12:7, 12:8, 9:8, 9:4, 14:8, 14:5, 6:5, 6:4, 70:8, 70:9
Математика
Деление с остатком 5:2, 7:3, 12:7, 12:8, 9:8, 9:4, 14:8, 14:5, 6:5, 6:4, 70:8, 70:9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5:2=2 остаток 1 7:3=2 остаток 1 12:8=1 остаток 4 12:7=1 остаток 5 9:8=1 остаток 1 14:8=1 остаток 6 14:5=2 остаток 4 6:5=1 остаток 1 6:4=1 остаток 2 70:8=8 остаток 6 70:9=7 остаток 7
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