Площадь прямоугольника равна 48 квадратных см. Найди обьём призмы с этим основанием и высотой 17см

Математика
Площадь прямоугольника равна 48 квадратных см. Найди обьём призмы с этим основанием и высотой 17см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sосн*h(основание на высоту) 48*17=816
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