Площадь прямоугольника равна 48 квадратных см. Найди обьём призмы с этим основанием и высотой 17см
Математика
Площадь прямоугольника равна 48 квадратных см. Найди обьём призмы с этим основанием и высотой 17см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sосн*h(основание на высоту) 48*17=816
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