Помогите пожалуйста ЭССЕ! почему Берлин для Германии в 1945 году не стал тем,чем ста??а Москва для СССР в 1941 году?
История
Помогите пожалуйста ЭССЕ! почему Берлин для Германии в 1945 году не стал тем,чем ста??а Москва для СССР в 1941 году?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто что-то не сложилось У нас все-таки получилось отстоять Москву, хотя немцы уже были в современном Зеленограде, а у них не получилось. Но защищали они Берлин самоотверженно! Может быть, сказались 6 лет войны. А может быть тот факт, что Германия в одиночку воевать с СССР не могла. Одно дело, когда на их стороне была и на них работала вся Европа, и совсем другое дело, когда Европа от них отвернулась и они остались один на один с СССР. В честной войне они победить не могли.
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