От данных глаголов образуйте имена существительные. Пригласить - приглашение, отразить - ... , обратить - ... , относиться - ... , содержать - ... , создать - ... , сохранить - ... , изобразить - ... , уважать - ... , управлят...
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От данных глаголов образуйте имена существительные. Пригласить - приглашение, отразить - ... , обратить - ... , относиться - ... , содержать - ... , создать - ... , сохранить - ... , изобразить - ... , уважать - ... , управлять- ... , просвещать - ... . Напищите 2-3 предложения с любыми существительными.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отразить - отражение обратить-обращение относиться-отношение содержать-содержание создать-создание сохранить-? изобразить-изображение уважать-уважение управлять-управление просвещать-просвещение Нас попросили изобразить картину природы. К людям нужно относиться с уважением.
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