От данных глаголов образуйте имена существительные. Пригласить - приглашение, отразить - ... , обратить - ... , относиться - ... , содержать - ... , создать - ... , сохранить - ... , изобразить - ... , уважать - ... , управлят...

Гость: Гость:

Отразить - отражение обратить-обращение относиться-отношение содержать-содержание создать-создание сохранить-? изобразить-изображение уважать-уважение управлять-управление просвещать-просвещение Нас попросили изобразить картину природы. К людям нужно относиться с уважением.