В 38 одинаковых пакетов разлили 76 л сока . Сколько пакетов потребуется для 120 л сока? для 240 л? Для 480л ? Если можно со схемой
Математика
В 38 одинаковых пакетов разлили 76 л сока . Сколько пакетов потребуется для 120 л сока? для 240 л? Для 480л ? Если можно со схемой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 76:38=2 (лит) 2) 120:2=60 (пак) 3) 240:2=120 (пак) 4) 480:2=240 (пак)
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