В 38 одинаковых пакетов разлили 76 л сока . Сколько пакетов потребуется для 120 л сока? для 240 л? Для 480л ? Если можно со схемой

Математика

В 38 одинаковых пакетов разлили 76 л сока . Сколько пакетов потребуется для 120 л сока? для 240 л? Для 480л ? Если можно со схемой

Автор: Гость