Решить неравенство 8м+2м 20дм-20см

Математика
Решить неравенство 8м+2м 20дм-20см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8м+2м=10м=10000см 20дм=200см-20см=180см 10000см>180cм
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