Создать предложение из букв т ю и г ф р ж ы м в я з л ч а э д с к б о у ш

Русский язык
Создать предложение из букв т ю и г ф р ж ы м в я з л ч а э д с к б о у ш
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из букв серьёзно. Всё что получилось: Так вот ничего!!! Простите за грубость
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