Помогите пожалуйста перевести текст хотябы первые два абзаца

Гость: Гость:

Меня зовут Ксения. Я с Семипалатинска. Я учусь на втором курсе в Медицинской академиии. По служебным делам в стране, а также за рубеж я не езжу, так как студентка. На каникулах еду к родителям. Они живут в Семипалатинске. До Семи В Семипалатинск едут автобусы и поезда, летят самолеты. Поскольку я студентка я не сажусь в самолет. Так как билеты дорогие, я езжу на поезде. И на обратном пути сажусь на поезд. Как только вхожу в здание Железнодорожного вокзала, первым делом подхожу к справочному бюро: -Извините, какой поезд едет до Семипалатинска? В какой кассе можно приобрести билет? На какую платформу выходить? На какой платформе останавливается поезд? По какому пути едет? Есть билет в купе?