Проходят ли Солнечные лучи через прозрачное стекло.Как это можно легко доказать

Окружающий мир
Проходят ли Солнечные лучи через прозрачное стекло.Как это можно легко доказать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнечные лучи, кроме их ультрафиолетовой и длинноволновой инфракрасной части, без затруднений проходят сквозь стекло
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