Проходят ли Солнечные лучи через прозрачное стекло.Как это можно легко доказать
Окружающий мир
Проходят ли Солнечные лучи через прозрачное стекло.Как это можно легко доказать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнечные лучи, кроме их ультрафиолетовой и длинноволновой инфракрасной части, без затруднений проходят сквозь стекло
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Choose the appropriate verb. I think that she will not … to pass her exam. 1) prove 2) quit 3) manage 4) book
Литература
Математика
Ребят, помогите пожалуйста, 1 вариант, 1-4 номер, пожалуйста помогите срочно надо, дам 30 баллов СРОЧНО
Информатика