На будівницство завезли K мішків цементу. після того як витратили 300 кг цементу, за??ишилося C мішків.про що дізнаємося,коли знайдемо значення податних виразів?ДОПОМОЖІТЬ БУДЬЛАСКА ДО ВАС ЗВЕРТАЛАСЬ ГРИНЕЧКО АННА МИКОЛАЇВНА!!!

Математика
На будівницство завезли K мішків цементу. після того як витратили 300 кг цементу, за??ишилося C мішків.про що дізнаємося,коли знайдемо значення податних виразів?ДОПОМОЖІТЬ БУДЬЛАСКА ДО ВАС ЗВЕРТАЛАСЬ ГРИНЕЧКО АННА МИКОЛАЇВНА!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
k-c сколько израсходовали мешков цемента .? 300:(k-c) сколько кг. цемента в одном мешке.? 300:(k-c)х20 сколько кг цементу в 20 таких мешках? 300:(k-c)х14 сколько кг цементу в 14 таких мешках?
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