На будівницство завезли K мішків цементу. після того як витратили 300 кг цементу, за??ишилося C мішків.про що дізнаємося,коли знайдемо значення податних виразів?ДОПОМОЖІТЬ БУДЬЛАСКА ДО ВАС ЗВЕРТАЛАСЬ ГРИНЕЧКО АННА МИКОЛАЇВНА!!!

Математика

На будівницство завезли K мішків цементу. після того як витратили 300 кг цементу, за??ишилося C мішків.про що дізнаємося,коли знайдемо значення податних виразів?ДОПОМОЖІТЬ БУДЬЛАСКА ДО ВАС ЗВЕРТАЛАСЬ ГРИНЕЧКО АННА МИКОЛАЇВНА!!!

Автор: Гость