На будівницство завезли K мішків цементу. після того як витратили 300 кг цементу, за??ишилося C мішків.про що дізнаємося,коли знайдемо значення податних виразів?ДОПОМОЖІТЬ БУДЬЛАСКА ДО ВАС ЗВЕРТАЛАСЬ ГРИНЕЧКО АННА МИКОЛАЇВНА!!!
Математика
На будівницство завезли K мішків цементу. після того як витратили 300 кг цементу, за??ишилося C мішків.про що дізнаємося,коли знайдемо значення податних виразів?ДОПОМОЖІТЬ БУДЬЛАСКА ДО ВАС ЗВЕРТАЛАСЬ ГРИНЕЧКО АННА МИКОЛАЇВНА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
k-c сколько израсходовали мешков цемента .? 300:(k-c) сколько кг. цемента в одном мешке.? 300:(k-c)х20 сколько кг цементу в 20 таких мешках? 300:(k-c)х14 сколько кг цементу в 14 таких мешках?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Русский язык
Окружающий мир
Английский язык
Choose the appropriate verb. I think that she will not … to pass her exam. 1) prove 2) quit 3) manage 4) book
Литература