10 речень з дієсловами на закінченяя -шся -ться

Українська мова
10 речень з дієсловами на закінченяя -шся -ться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Діти збираються на прогулянку. Зупинишся на зупинці. Моя подруга збирається на прогулянку. Ти збираєшся у школу? Ти граєшся іграшками?
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