Какое практическое значение имеет умение находить пульсовые точки
Биология
Какое практическое значение имеет умение находить пульсовые точки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это надо чтобы узнать бьётся сердце или нет
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