Решите: только правильно)) Кек 1)(-2х)*(х со степенью 2 - 5х+1) 2) (-1/3в) * (-9в со степенью 2 + 3в - 12) 3) -3ав * (2а со степень 2 - 7ав - в со степенью 2) 4) (-1/1/2м со степенью 2 -3/4мн + н со степенью 2)*(-2мн) Зара...
Алгебра
Решите: только правильно)) Кек 1)(-2х)*(х со степенью 2 - 5х+1) 2) (-1/3в) * (-9в со степенью 2 + 3в - 12) 3) -3ав * (2а со степень 2 - 7ав - в со степенью 2) 4) (-1/1/2м со степенью 2 -3/4мн + н со степенью 2)*(-2мн) Заранее Спасибо) 7 Класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-2×)-5×+1=-7×в3степ+1=-6×в3степ
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