Решите: только правильно)) Кек 1)(-2х)*(х со степенью 2 - 5х+1) 2) (-1/3в) * (-9в со степенью 2 + 3в - 12) 3) -3ав * (2а со степень 2 - 7ав - в со степенью 2) 4) (-1/1/2м со степенью 2 -3/4мн + н со степенью 2)*(-2мн) Зара...

Алгебра

Решите: только правильно)) Кек 1)(-2х)*(х со степенью 2 - 5х+1) 2) (-1/3в) * (-9в со степенью 2 + 3в - 12) 3) -3ав * (2а со степень 2 - 7ав - в со степенью 2) 4) (-1/1/2м со степенью 2 -3/4мн + н со степенью 2)*(-2мн) Заранее Спасибо) 7 Класс

Автор: Гость