Пословицы с правописанием чк чн щн

Русский язык
Пословицы с правописанием чк чн щн
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чикань чикин жены ттупой школьник думай сам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Рассказ с фразеологизмами
Ответить
Английский язык
8)Complete the joke with the correct articles. ... teacher came into the classroom and said to ... children, «Pupils, I’d like you to be very qui...
Ответить
Физика
Обладает ли весом дельфин, выпрыгнувший из воды? Объясните ответ.
Ответить
Русский язык
Если тут подлежащее и сказуемое? -скучно ему одному. принесли книгу с картинками. хорошие у Юры друзья.
Ответить
Окружающий мир
Шапочка алая, кафтанчик рябенький. Загадка нужен ответ
Ответить