Шапочка алая, кафтанчик рябенький. Загадка нужен ответ
Окружающий мир
Шапочка алая, кафтанчик рябенький. Загадка нужен ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ: курица
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Объясните значение слов закон ростовщик раб-должник проверьте себя 1 какой город ?? почему стал главным в древнем Двуречье 2 что продавали купцы пр...
Математика
Задача: кузнечик прыгает вдоль координатного луча попеременно: на 9 единичных отр??зков вправо и на 4 единичных отрезка влево. Сможет ли он за неск...
История
Обобщите факты поистории Первого ,Третье,иЧетвертого Крестогого походов в таблице : годы,участники , их цели,основные события ,основные итоги
Русский язык