Задача: кузнечик прыгает вдоль координатного луча попеременно: на 9 единичных отр??зков вправо и на 4 единичных отрезка влево. Сможет ли он за несколько прыжков из точки 0 попасть: а) в точку 8; б) в точку 13?
Математика
Задача: кузнечик прыгает вдоль координатного луча попеременно: на 9 единичных отр??зков вправо и на 4 единичных отрезка влево. Сможет ли он за несколько прыжков из точки 0 попасть: а) в точку 8; б) в точку 13?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Сможет 0 + 5 = 5 - 3 = 2 + 5 = 7 - 3 = 4 + 5 = 9 - 3 = 6. б) Сможет 0 + 5 = 5 - 3 = 2 + 5 = 7.
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