Задача: кузнечик прыгает вдоль координатного луча попеременно: на 9 единичных отр??зков вправо и на 4 единичных отрезка влево. Сможет ли он за несколько прыжков из точки 0 попасть: а) в точку 8; б) в точку 13?

Математика

Задача: кузнечик прыгает вдоль координатного луча попеременно: на 9 единичных отр??зков вправо и на 4 единичных отрезка влево. Сможет ли он за несколько прыжков из точки 0 попасть: а) в точку 8; б) в точку 13?

Автор: Гость