Обобщите факты поистории Первого ,Третье,иЧетвертого Крестогого походов в таблице : годы,участники , их цели,основные события ,основные итоги
История
Обобщите факты поистории Первого ,Третье,иЧетвертого Крестогого походов в таблице : годы,участники , их цели,основные события ,основные итоги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый крестовый поход(1096-1099). Участники: Крестоносцы Франции, Германии и Италии. Цели: Помощь восточным города в защите Акатолии(точно не погмню!) от наступления сельджуков. Результаты:Победа крестоносцев, захват ими ряда территории Палестины. Третий Крестовый поход(1189-1192). Участники: Четыре знаменитых короля Фридрих 1, Филлип 2, Леопольд 5, Ричард 1. Цели: Дать отпор мусульманам после не удачного бояю Результаты: Иерусалим остался под правлением мусульман.
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