Пустой лифт на 4 тросах поднимается вверх с ускорением 0,5м/с^2 какова сила натяжени?? каждого троса если масса лифта 500кг

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Сделаем рисунок и обозначим все силы действующие на тело. По второму закону Ньютона ma=mg+4T, т.к. троса 4 и на них одинаковая сила натяжения Спроецируем силы на ось у: ma = 4T-mg; Выразим силу натяжения: T= m*(a+g)/4; Подставим числа. g=10м/с² Т= 500 кг*(0,5м/с²+10 м/с²)/4 = 1312,5 Н