Твоче завдання Уявіть себе екскурсоводом ,що проводить цікаву екскурсію місцями України. У своїй розповіді зробіть опис місцевості від ситуації ( з елементами опису місцевості) План 1. Вступ два речення 2. Основна частина...

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Твоче завдання Уявіть себе екскурсоводом ,що проводить цікаву екскурсію місцями України. У своїй розповіді зробіть опис місцевості від ситуації ( з елементами опису місцевості) План 1. Вступ два речення 2. Основна частина 3. Кінцівка
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Это же изи подумай ) и всё выйдет )
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