Игорь,играть,игра игрушка,игрушечный,игровой.записать родственные слова столбик??м выдели корень

Русский язык
Игорь,играть,игра игрушка,игрушечный,игровой.записать родственные слова столбик??м выдели корень
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Автор: Гость
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Гость:
Играть Игра Игрушка Игрушечный Игровой корень игр Игорь не относиться к родственным словам
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