Объясните значение слов закон ростовщик раб-должник проверьте себя 1 какой город ?? почему стал главным в древнем Двуречье 2 что продавали купцы прибывшие в Вавилон с Севера что они покупали в Вавилоне 3 как вавилонские судьи р...
История
Объясните значение слов закон ростовщик раб-должник проверьте себя 1 какой город ?? почему стал главным в древнем Двуречье 2 что продавали купцы прибывшие в Вавилон с Севера что они покупали в Вавилоне 3 как вавилонские судьи решали виновен ли обвиняемый если не было свидетелей преступления 4 чем отличалось положение вавилоняне на отрабатывашего долг от положения раба чужеземца поработайте с картой Найдите Вавилонское царство и Хаммурапи Определите его местоположение поработайте с датами почитайте что было раньше правление Хаммурапи в вавилонии или Тутмоса в Египте на сколько лет раньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Это был город Вавилон т.к он был столицей Вавилонского Царства. 2Своего расцвета Вавилон достиг в VI веке до нашей эры — при царе Навуходоносоре II. Тогда ему были подвластны земли Аккада и Шумера, и Вавилон превратился в крупный торговый и культурный центр. Через него протекал Евфрат, по которому в город с севера приходили корабли с медью, мясом, строительными материалами, а на север следовали караваны с пшеницей, ячменем и фруктами.
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