Объясните значение слов закон ростовщик раб-должник проверьте себя 1 какой город ?? почему стал главным в древнем Двуречье 2 что продавали купцы прибывшие в Вавилон с Севера что они покупали в Вавилоне 3 как вавилонские судьи р...

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Объясните значение слов закон ростовщик раб-должник проверьте себя 1 какой город ?? почему стал главным в древнем Двуречье 2 что продавали купцы прибывшие в Вавилон с Севера что они покупали в Вавилоне 3 как вавилонские судьи решали виновен ли обвиняемый если не было свидетелей преступления 4 чем отличалось положение вавилоняне на отрабатывашего долг от положения раба чужеземца поработайте с картой Найдите Вавилонское царство и Хаммурапи Определите его местоположение поработайте с датами почитайте что было раньше правление Хаммурапи в вавилонии или Тутмоса в Египте на сколько лет раньше

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