Рассказ с фразеологизмами

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Ситуация в лесуОднажды голодный как волк охотник Петя отправился в лес за добычей со своей собакой Тяпой. Тяпа уверенно шла по лесным тропинкам, которые знала как свои пять пальцев. Вдруг зашелестел и задрожал как осиновый лист куст малины. Тяпа пустилась бежать сломя голову. Добежав до опушки, она увидела незнакомого для себя зверька. Длинные уши, лохматая шубка, а сам с ноготок. Тяпа хотела познакомиться с ним и заглянуть ему в душу. Незнакомец пустился бежать так, что только пятки засверкали.В поисках незнакомца Тяпа обрыскала каждый уголок знакомой ей тропинки. Явилась не запылилась собачка домой, и сказал ей Петя: «Тебя только за смертью посылать!>>